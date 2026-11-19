Приставки Playstation и Xbox подорожали на 30—40% в Ижевске к выходу GTA VI
Релиз видеоигры состоялся 19 ноября
Спрос на аренду игровых приставок Sony Playstation и Xbox в Ижевске вырос в несколько раз перед выходом криминального экшена Grand Theft Auto VI, рассказали «Ъ-Удмуртия» участники рынка. В среднем аренда консоли стоит 6,5—10 тыс. руб. за неделю.
По словам продавцов, просмотры соответствующих объявлений на платформе Avito за две—три недели до выхода видеоигры выросли вдвое. За последние месяцы подорожали и сами приставки — на 30—40% относительно лета.
По данным сети магазинов DNS, игровая консоль PlayStation 5 Slim в Ижевске в июне стоила 55,4 тыс. руб., версия без дисковода — 48,9 тыс. руб. К 18 ноября стоимость базовых моделей увеличилась на 40,6 и 42,9% соответственно. При этом стоимость PlayStation 5 Pro не изменилась: за 3,5 месяца ее ценник снизился на 0,7%, до 138,9 тыс. руб.
О том, как релиз «самого дорогого медиапродукта в истории» сказался на рынке видеоигр в Ижевске, читайте в материале «Геймеры угнали консоли».