По данным сети магазинов DNS, игровая консоль PlayStation 5 Slim в Ижевске в июне стоила 55,4 тыс. руб., версия без дисковода — 48,9 тыс. руб. К 18 ноября стоимость базовых моделей увеличилась на 40,6 и 42,9% соответственно. При этом стоимость PlayStation 5 Pro не изменилась: за 3,5 месяца ее ценник снизился на 0,7%, до 138,9 тыс. руб.