Геймеры угнали консоли
Спрос на аренду игровых приставок к выходу GTA VI в Ижевске вырос в разы
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Уже завтра, 19 ноября, состоится релиз самой ожидаемой видеоигры последнего десятилетия — Grand Theft Auto VI. Ажиотаж вокруг «самого дорогого медиапродукта в истории» затронул и Ижевск: спрос на аренду игровых консолей PlayStation и Xbox, по заявлениям продавцов, вырос в разы. Приставки за последние месяцы подорожали на 30—40%. Несмотря на то что игра официально в России не выходит, местные магазины продают сотни физических копий с кодами активации для арабских и европейских стран. Эксперты прогнозируют, что рынок «подостынет» только к весне.
19 ноября выйдет одна из самых ожидаемых игр последнего десятилетия — Grand Theft Auto VI. По данным сервиса Sensor Tower, к 16 ноября люди по всему миру приобрели 14,9 млн копий. По оценке платформы, это уже принесло разработчикам около $1,5 млрд. Как пишет газета Financial Times, такая же сумма была потрачена на разработку игры. По прогнозу издания, за первую неделю после релиза объем продаж увеличится еще на $5 млрд.
Grand Theft Auto VI — криминальный экшен с открытым миром от студии Rockstar Games (входит в холдинг Take-Two Interactive). Разработчики известны прежде всего тайтлами GTA и Red Dead Redemption. С момента выхода прошлой части прошло 13 лет.
Многие фанаты игры готовы взять на 19 ноября отгул, другие хотят притвориться больными, сообщает «Ъ FM». По данным американской компании BambooHR, тренд дошел и до армии США, в которой военнослужащим одного из подразделений предложили четыре дополнительных выходных в обмен на продление контракта. Ажиотаж наблюдается и в России: в частности, производитель топливного оборудования Benza в Пензе согласился предоставить сотрудникам отгул в день выхода игры, пишет Lenta.ru.
Повышенное внимание к GTA VI наблюдается и среди игроков Ижевска. Как рассказали «Ъ-Удмуртия» участники рынка, спрос на аренду и покупку приставок PlayStation и Xbox, на которых видеоигра выходит временным эксклюзивом, за последние месяцы вырос в разы. «У нас четыре приставки, и все они уже сданы на месяц вперед. Ближайшая консоль будет свободна только в начале декабря»,— сказал один из продавцов на Avito Данил Петров. Он добавил, что просмотры соответствующих объявлений за последние 2-3 недели выросли вдвое. Аренда консоли с возможностью поиграть в GTA VI в среднем стоит 6,5—10 тыс. руб. за неделю.
Высокий интерес ижевчане проявляют и к приобретению физических копий игры. Как рассказал владелец сети Game Time в Ижевске Денис Шамшурин, за 13 лет существования магазина идет «самая большая закупка»: реализуются сотни копий GTA VI. Цены у продавцов варьируются в диапазоне от 8 до 13 тыс. руб. «Еще год назад посетители начали спрашивать: “Будет ли у нас GTA VI и когда она выйдет?”»,— добавил господин Шамшурин.
При этом официально видеоигра в России не продается. Внутри коробок для диска размещены коды активации для арабского и европейского регионов. Для игры необходимо завести зарубежный аккаунт.
«Все-таки это медийный феномен: самый дорогой медиапродукт в истории. Несмотря на завышенный ценник, жителей это не останавливает. Никто не останется в стороне — даже люди, далекие от видеоигр»,— отметил один из участников рынка.
Господин Шамшурин указал на дефицит приставок. «С лета консоли начали подскакивать в цене. Многие поставщики открыто заявляли, что начинают закупать приставки по выгодным ценам, чтобы в пик сезона, когда выйдет GTA VI, продавать их на 20—30% дороже»,— рассказал собеседник.
По данным сети магазинов DNS, игровая консоль PlayStation 5 Slim в Ижевске в июне стоила 55,4 тыс. руб., версия без дисковода — 48,9 тыс. руб. К 18 ноября стоимость базовых моделей увеличилась на 40,6 и 42,9% соответственно. При этом стоимость PlayStation 5 Pro не изменилась: за 3,5 месяца ее ценник снизился на 0,7%, до 138,9 тыс. руб.
«К Новому году дефицит, вероятно, удвоится. Цены пойдут на снижение лишь в двух случаях: в феврале—марте, когда рынок немного подостынет, и если изменится курс доллара»,— заключил владелец Game Time.