Повышенное внимание к GTA VI наблюдается и среди игроков Ижевска. Как рассказали «Ъ-Удмуртия» участники рынка, спрос на аренду и покупку приставок PlayStation и Xbox, на которых видеоигра выходит временным эксклюзивом, за последние месяцы вырос в разы. «У нас четыре приставки, и все они уже сданы на месяц вперед. Ближайшая консоль будет свободна только в начале декабря»,— сказал один из продавцов на Avito Данил Петров. Он добавил, что просмотры соответствующих объявлений за последние 2-3 недели выросли вдвое. Аренда консоли с возможностью поиграть в GTA VI в среднем стоит 6,5—10 тыс. руб. за неделю.