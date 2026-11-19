Как уточнила министр здравоохранения региона Лилия Самошина, пострадавшей 53 года, она живет в пригородном Липецком округе. Сегодня в 4:30 женщина поступила в Липецкую городскую больницу скорой помощи №1. Врачи извлекли из ее локтевого сустава металлический осколок размером 0,3 см на 0,3 см. После этого пациентку положили в травматологическое отделение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.