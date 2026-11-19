В Липецкой области из-за ночных атак ВСУ пострадала женщина
Ночная атака беспилотников затронула Липецкую область
Ночью над Липецкой областью сбили 18 беспилотников. В результате атак ВСУ пострадала мирная жительница, ее госпитализировали с осколочным ранением. Угрозы жизни нет. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как уточнила министр здравоохранения региона Лилия Самошина, пострадавшей 53 года, она живет в пригородном Липецком округе. Сегодня в 4:30 женщина поступила в Липецкую городскую больницу скорой помощи №1. Врачи извлекли из ее локтевого сустава металлический осколок размером 0,3 см на 0,3 см. После этого пациентку положили в травматологическое отделение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
По словам губернатора, в нескольких населенных пунктах Липецкого округа из-за падения обломков БПЛА повреждены крыши и остекление частных домов, а также автомобили.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что из-за третьей за неделю атаки ВСУ на Крымский мост задерживаются поезда «Таврия», следующие в Крым, в том числе через Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.