Идущие через Воронеж поезда снова задержаны из-за атаки на Крымский мост
В связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту 19 ноября задерживаются поезда «Таврия» в направлении Крыма. С начала недели мост подвергся атакам ВСУ уже трижды. Среди задерживающихся составов — три поезда, проходящие через Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Задерживаются следующие поезда:
№007/008 Санкт-Петербург — Керчь, отправлением 17 ноября (проходит через Мичуринск-Воронежский в Тамбовской области, Грязи-Воронежские в Липецкой области, а также — воронежские Придачу, Лиски, Россошь);
№092/091 Москва — Керчь, отправлением 17 ноября (проходит через Мичуринск-Воронежский, Грязи-Воронежские, Придачу, Лиски, Россошь);
№27/28 Москва — Керчь, отправлением 18 ноября (проходит через Мичуринск-Воронежский, Грязи-Воронежские, Придачу, Лиски, Россошь).
В ночь на 17 ноября в результате атаки БПЛА движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста также было приостановлено. В частности, из-за этого были задержаны поезда, идущие в Крым через Воронеж.