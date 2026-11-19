Первое производство запустили на борской площадке ОЭЗ «Кулибин»
Компания «Нижегородский металлопрокатный завод» (входит в ГК «Металлсервис») запустила первую очередь производства стальной электросварной трубы на борской площадке особой экономической зоны «Кулибин» в Нижегородской области. Предприятие стало первым на территории ОЭЗ в городе Бор, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. Он напомнил, что борская площадка на берегу Волги была включена в состав ОЭЗ год назад — в ноябре 2025 года.
О начале строительства первой очереди стоимостью 1 млрд руб. в региональном правительстве сообщали в августе 2026 года. На производстве мощностью 105 тыс. т продукции в год создано более 100 рабочих мест, ожидаемый бюджетный эффект — около 150 млн руб. налоговых отчислений ежегодно.
Вторую очередь «Нижегородский металлопрокатный завод» намерен запустить в 2027 году.