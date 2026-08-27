«Металлсервис» начал строительство завода на борской площадке ОЭЗ «Кулибин»

Нижегородский металлопрокатный завод группы «Металлсервис» начал строительство производства стальных электросварных труб на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Борском округе. Это первое предприятие борской площадки преференциальной территории, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Инвестиции в предприятие составят 1 млрд руб., оно будет выпускать стальные электросварные трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Мощность производства составит 105 тыс. т продукции в год.

Первую очередь завода планируется запустить в конце 2026 года, вторую — в 2027 году, отмечается в сообщении.

Владимир Зубарев