«Металлсервис» начал строительство завода на борской площадке ОЭЗ «Кулибин»
Нижегородский металлопрокатный завод группы «Металлсервис» начал строительство производства стальных электросварных труб на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Борском округе. Это первое предприятие борской площадки преференциальной территории, сообщили в правительстве Нижегородской области.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Инвестиции в предприятие составят 1 млрд руб., оно будет выпускать стальные электросварные трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Мощность производства составит 105 тыс. т продукции в год.
Первую очередь завода планируется запустить в конце 2026 года, вторую — в 2027 году, отмечается в сообщении.