Bloomberg: спрос на акции Anthropic оказался в шесть раз выше предложения

Согласно документам компании, разработчик ИИ-модели Claude планирует привлечь до $64,4 млрд в ходе IPO и еще $26 млрд посредством частного размещения. Ожидается, что компания продаст на открытом рынке 825 млн акций по цене от $70 до $78 за штуку. Торги акциями на бирже Nasdaq начнутся 19 ноября под символом ANT. Первоначально эксперты и СМИ предполагали, что всю компанию могут оценить в $1,5–2 трлн, однако затем эти оценки были снижены до $1,4 трлн.