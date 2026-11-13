Bloomberg: спрос на акции Anthropic оказался в шесть раз выше предложения
Объем заявок на акции ИИ-разработчика Anthropic примерно в шесть раз превысил количество доступных к продаже бумаг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Компания готовится к первичному размещению своих акций (IPO) на бирже Nasdaq, поэтому информация о столь существенной переподписке на акции может подстегнуть интерес к размещению.
Согласно документам компании, разработчик ИИ-модели Claude планирует привлечь до $64,4 млрд в ходе IPO и еще $26 млрд посредством частного размещения. Ожидается, что компания продаст на открытом рынке 825 млн акций по цене от $70 до $78 за штуку. Торги акциями на бирже Nasdaq начнутся 19 ноября под символом ANT. Первоначально эксперты и СМИ предполагали, что всю компанию могут оценить в $1,5–2 трлн, однако затем эти оценки были снижены до $1,4 трлн.