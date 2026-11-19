В Латвии рассмотрели «декларацию о дерусификации» для ограничения русского языка
Правительство Латвии во главе с Андрисом Кулбергсом планирует принять «декларацию о дерусификации». Этот пункт вошел в программу кабинета на период работы 15-го Сейма, сообщает Delfi. Власти намерены подготовить правовую основу для ограничения русского языка в общественном пространстве. Будущая декларация должна закрепить рекомендации академиков, историков и социолингвистов и укрепить статус латышского как единственного государственного языка.
Какие ограничения предложит кабинет и каким образом их оформят в законодательстве, программа не раскрывает. Сама она фиксирует политические обязательства правительства, но новых языковых запретов не вводит. Для этого потребуются отдельные нормативные решения с определенной сферой применения и прохождение установленных законом процедур. Сроки разработки предложений и их возможного вступления в силу пока неизвестны.
Кабинет также намерен добиваться более широкого применения латышского языка на работе, в общественной жизни и информационной среде. Центр государственного языка предполагается сделать независимым учреждением. Поддержку обещают национальным, региональным и диаспорным изданиям, которые выпускают материалы только на латышском. Общественные СМИ заявлены призвали укреплять политическую нейтральность, разнообразие мнений и роль государственного языка.