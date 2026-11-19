Какие ограничения предложит кабинет и каким образом их оформят в законодательстве, программа не раскрывает. Сама она фиксирует политические обязательства правительства, но новых языковых запретов не вводит. Для этого потребуются отдельные нормативные решения с определенной сферой применения и прохождение установленных законом процедур. Сроки разработки предложений и их возможного вступления в силу пока неизвестны.