Для участия в проекте необходимо до конца ноября привязать карту «Мир» любого банка к своему подтвержденному аккаунту на «Госуслугах». На одного человека можно зарегистрировать только одну карту. Если регистрация произойдет в декабре, январе или феврале, то возможность оплаты по условиям акции будет действовать с первого числа следующего месяца.