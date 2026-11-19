В Улан-Удэ временно введут проезд для льготников за 1 рубль
В Улан-Удэ с 1 декабря проезд в городском транспорте для льготников будет стоить 1 руб. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, уточнив, что акция пройдет в формате разового эксперимента по использованию банковских карт «Мир» для льготного проезда. Проект реализуется совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК).
Акция рассчитана на пенсионеров, инвалидов всех категорий, студентов вузов и колледжей. Эксперимент продолжится до 31 марта 2027 года и продлеваться не будет.
Для участия в проекте необходимо до конца ноября привязать карту «Мир» любого банка к своему подтвержденному аккаунту на «Госуслугах». На одного человека можно зарегистрировать только одну карту. Если регистрация произойдет в декабре, январе или феврале, то возможность оплаты по условиям акции будет действовать с первого числа следующего месяца.
По информации главы Бурятии, расплатиться за льготный проезд можно будет не только привязанный к «Госуслугам» картой, но и с помощью мессенджера Max.