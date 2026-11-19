Азия присматривается к России
Въездной турпоток в РФ снизился на 12% за год
Интуристы в январе—октябре 2026 года совершили 6,07 млн поездок в Россию. Показатель сократился на 12% в годовом выражении, но картина постепенно выравнивается: в первом полугодии спад оценивался в 20%. Это происходит за счет постепенного замещения ближневосточных туристов путешественниками из Азии. Наиболее быстрорастущими направлениями стали Вьетнам, Индия и Китай.
В январе—октябре 2026 года иностранцы совершили в Россию 6,07 млн туристических поездок, следует из материалов Росстата. В годовом выражении значение сократилось на 12%. Согласно Погранслужбе ФСБ, в общей сложности со всеми целями визита Россию в январе—сентябре 2026 года посетили 11,1 млн иностранцев. В годовом выражении значение упало на 9,6%.
Снижение въездного туристического потока фиксируют и тревел-сервисы. Согласно OneTwoTrip, совокупное количество гостиничных бронирований интуристов в России за истекший период 2026 года сократилось на 20% в годовом выражении. Средняя продолжительность пребывания в отелях снизилась с 2 до 1,9 ночи, добавляют там.
На рынке, впрочем, традиционно существуют разные подходы к оценке въездного туристического потока. Данные, на которые ориентируется Минэкономики, указывают на рост количества прибытий в январе—сентябре 2026 года на 17,5% в годовом выражении, до 4,2 млн человек.
Для роста турпотока ведется активная работа по продвижению на приоритетных рынках, говорят в министерстве.
Падение въездного турпотока в России прослеживается с начала этого года. В январе—июне 2026 года снижение оценивалось в 20%. В качестве основных факторов участники рынка изначально называли общее охлаждение интереса к заграничным поездкам на Ближнем Востоке из-за обострения военного противостояния в регионе, частые ограничения на работу российских аэропортов, не позволяющие планировать поездки, негативный в целом информационный фон и высокую стоимость путешествий (см. “Ъ” от 27 июля).
Сейчас ситуация постепенно становится лучше: годовой темп снижения турпотока, согласно Росстату, замедлился. Это может быть продиктовано ростом активности на отдельных выездных направлениях. В «Островке» рассказывают, что с 15 октября по 15 ноября количество бронирований из Вьетнама в России увеличилось вдвое в годовом выражении. Аналитики связывают это с началом действия безвизового режима для граждан страны. Позитивная динамика, впрочем, была и ранее. Согласно Погранслужбе ФСБ, за январь—сентябрь 2026 года Россию в общей сложности посетили 52,2 тыс. вьетнамцев, что больше на 16,2% год к году.
В числе других растущих рынков аналитики «Островка» выделяют Китай и Индию, говоря о росте бронирований из этих стран на 25%. Спрос со стороны туристов из Турции увеличился на 40%, добавляют в компании. «Мы видим, как постепенно меняется география въездного туризма: если раньше значительную роль в нем играли путешественники с Ближнего Востока, то сейчас все заметнее растет интерес со стороны азиатских стран»,— говорит управляющий директор «Островка» Ирина Козлова.
Изменение вектора эксперт связывает с повышением доступности перелетов за счет расширения полетных программ и с общим интересом туристов из стран Азии к России.
Количество прибытий в Россию из Ирана, по данным Погранслужбы ФСБ, в январе—сентябре 2026 года сократилось на 18,8% в годовом выражении, до 48,2 тыс. человек. Поток из Саудовской Аравии упал на 10,2%, до 44,5 тыс., из Израиля — на 29,4%, до 19,9 тыс. Одновременно позитивную динамику показывает Китай, находящийся на третьем месте по совокупному количеству прибытий, уступая только Казахстану и Узбекистану. Общее количество поездок в Россию из Китая в январе—сентябре 2026 года, согласно Погранслужбе ФСБ, выросло на 13,7% в годовом выражении, до 1,59 млн.
Основной объем туристических прибытий иностранцев в Россию традиционно приходится на Москву и Санкт-Петербург, говорят в «Островке». В качестве наиболее растущих направлений аналитики выделяют Мурманск, Байкал и Владикавказ. За год количество бронирований в них выросло на 19–38%, отмечают в сервисе.