Сейчас ситуация постепенно становится лучше: годовой темп снижения турпотока, согласно Росстату, замедлился. Это может быть продиктовано ростом активности на отдельных выездных направлениях. В «Островке» рассказывают, что с 15 октября по 15 ноября количество бронирований из Вьетнама в России увеличилось вдвое в годовом выражении. Аналитики связывают это с началом действия безвизового режима для граждан страны. Позитивная динамика, впрочем, была и ранее. Согласно Погранслужбе ФСБ, за январь—сентябрь 2026 года Россию в общей сложности посетили 52,2 тыс. вьетнамцев, что больше на 16,2% год к году.