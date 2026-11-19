«Легче от этого не стало»
Дмитрий Дризе — о новом законе о библиотеках и иноагентах
Госдума дала ответ на сложный вопрос. Речь идет о том, как библиотекам поступить с книгами иностранных агентов. Закон принят во втором и третьем чтениях. Общий смысл в том, что основные решения придется принимать непосредственно на местах, руководителям данных учреждений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что депутаты вывели из-под удара ответственных чиновников.
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Госдума решила судьбу книг иностранных агентов в отечественных библиотеках. Впрочем, похоже, что легче от этого не стало. Принятый законопроект смело можно называть многострадальным: обсуждают его с 2024 года. Представители отрасли просили чиновников создать единый регламент и написать четкие правила, как быть с произведениями соответствующих авторов. Можно смело сказать, что в результате получилось как всегда.
Ситуация классическая и, можно рискнуть сказать, касается всех и каждого. Смысл такой: сомневаешься — убери подальше под замок, а то неприятностей не оберешься. Причем даже такой подход не гарантирует, что в итоге тебя не сделают крайним. Пример — вот буквально только что из стихотворения Пушкина в учебнике для начальных классов пропало целое четверостишие. Родители и чиновники возмутились, издатель отвечает: там упоминается алкоголь. Мол, детям не положено подобное раньше времени знать, законы такие.
Так же и с иноагентами. Книги нужно снабдить соответствующей маркировкой «18+», с открытых полок снять, несовершеннолетним не выдавать. Более того, необходимо постоянно следить за реестром Минюста, который пополняется практически каждую пятницу, и в случае чего оперативно реагировать: книгу с полки долой.
А как быть с иллюстрациями, переводами или предисловиями к той же классике? Их писали вполне достойные люди, которые лишь потом были включены в черный список. Уберешь под замок, попадешь под каток: руки прочь от Пушкина, Лермонтова, Достоевского и прочих. Вывод следующий: если контролеры и проверяющие захотят найти нарушения, они их найдут всегда и в любом случае. Однако если есть принятый закон, легче смягчить наказание, а то и вовсе его избежать.
При этом каждый директор библиотеки или иного хозяйствующего субъекта просто обязан быть юридически грамотным. Или держать в штате юриста, чтобы, скажем так, избежать лишних рисков. Вот и сейчас нужно будет работать над изменением собственного библиотечного устава, адаптировать его к требованиям меняющегося законодательства. Ну ничего, видно, с этим не поделаешь.
Единственный вопрос, который здесь возникает: если книга детская, а читать ее по закону можно только взрослым, да и то с оговорками, не абсурд ли это с точки зрения самого права?
Формально чиновники скажут: противоречия нет, статус автора-иноагента просто перекрывает содержание текста. Но на практике получается законодательный тупик, в котором сказка превращается в запретный плод для детей, а библиотеки прячут ее в дальний шкаф от греха подальше.