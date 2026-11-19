А как быть с иллюстрациями, переводами или предисловиями к той же классике? Их писали вполне достойные люди, которые лишь потом были включены в черный список. Уберешь под замок, попадешь под каток: руки прочь от Пушкина, Лермонтова, Достоевского и прочих. Вывод следующий: если контролеры и проверяющие захотят найти нарушения, они их найдут всегда и в любом случае. Однако если есть принятый закон, легче смягчить наказание, а то и вовсе его избежать.