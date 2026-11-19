ЦБ не ждет «сверхбольших оборотов» на регулируемом крипторынке в России
Крипторынок в России будет прозрачным и «приличным», считает зампредседателя Центробанка (ЦБ) Филипп Габуния. Он не ждет «сверхбольших оборотов» на регулируемом рынке криптовалюты в стране.
«Успех будет в том, чтобы у нас не было ни мисселинга, не было фрода, не было каких-нибудь безумных комиссий. Это уже будет вполне себе большой успех»,— сказал господин Габуния на Уральской конференции НАУФОР (цитата по ТАСС).
Зампред ЦБ уточнил, что на российском крипторынке уже появилось 10 депозитариев и 29 криптообменников. «Это даже чуть больше, чем то, что мы наблюдали вот в "сером" состоянии. Поэтому у нас будет прозрачно, легально и прилично»,— убежден Филипп Габуния.
С 1 сентября в России вступил в силу закон о регулировании рынка криптовалют. Он закрепил статус цифровых депозитариев, которые отвечают за учет и переход криптовалют. Посредниками между инвесторами и площадками выступают брокеры и управляющие. Также существует два уровня доступа к криптовалютам в зависимости от статуса. Цифровые активы по-прежнему нельзя использовать как средство платежа.