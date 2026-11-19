Воронежская область вошла в тройку регионов ЦФО с самым дорогим бензином
По стоимости автомобильного бензина Воронежская область заняла третье место в Центральном федеральном округе (исключая Москву — 74,84 руб. за л) после Тульской области (77,48 руб. за л) и Рязанской области (76,72 руб. за л). Средняя цена всех марок бензина в регионе по состоянию на 16 ноября составляла 74,81 руб. за л — неделей ранее показатель был аналогичным. Это выше среднего показателя по ЦФО (73,37 руб. за л) и России (74,15 руб. за л). Такие данные приводит Росстат.
Стоимость бензина марки АИ-92 в Воронежской области за неделю снизилась с 70,09 до 69,99 руб. за л (на 0,1%), АИ-95 — выросла с 76,53 до 76,6 руб. (на 0,1%). Цена бензина АИ-98 и выше не изменилась и составила 112,17 руб. за л. Дизельное топливо подорожало с 80,97 до 81,19 руб. (на 0,3%).
В других регионах Черноземья средняя стоимость бензина за неделю изменилась следующим образом:
в Белгородской области ценник вырос с 70,99 до 71,7 руб. за литр (на 1%);
в Курской области — с 73,38 до 74,04 руб. (на 0,9%);
в Липецкой области — с 71,38 до 71,44 руб. (на 0,1%).
В Тамбовской области цена снизилась на 0,8% — с 73,68 до 73,08 руб. за л.
Воронежская область уже третью неделю подряд сохраняет лидерство по стоимости автомобильного бензина среди регионов Черноземья и входит в топ-3 в Центральном федеральном округе.