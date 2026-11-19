По стоимости автомобильного бензина Воронежская область заняла третье место в Центральном федеральном округе (исключая Москву — 74,84 руб. за л) после Тульской области (77,48 руб. за л) и Рязанской области (76,72 руб. за л). Средняя цена всех марок бензина в регионе по состоянию на 16 ноября составляла 74,81 руб. за л — неделей ранее показатель был аналогичным. Это выше среднего показателя по ЦФО (73,37 руб. за л) и России (74,15 руб. за л). Такие данные приводит Росстат.