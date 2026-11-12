Воронежская область сохранила самые высокие цены на бензин в Черноземье

Средняя стоимость автомобильного бензина (с учетом всех марок) в Воронежской области по состоянию на 9 ноября составляла 74,81 руб. за литр. Это выше среднероссийского показателя (74,11 руб.) и среднего значения по Центральному федеральному округу (73,29 руб.). Среди регионов Черноземья воронежский бензин остается самым дорогим. Такие данные приводит Росстат.