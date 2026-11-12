Воронежская область сохранила самые высокие цены на бензин в Черноземье
Средняя стоимость автомобильного бензина (с учетом всех марок) в Воронежской области по состоянию на 9 ноября составляла 74,81 руб. за литр. Это выше среднероссийского показателя (74,11 руб.) и среднего значения по Центральному федеральному округу (73,29 руб.). Среди регионов Черноземья воронежский бензин остается самым дорогим. Такие данные приводит Росстат.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», неделей ранее Воронежская область занимала первое место в ЦФО по стоимости автомобильного бензина. За это время средняя цена литра бензина в регионе снизилась на 2 руб., или 2,6%: по состоянию на 2 ноября она составляла 76,81 руб. Стоимость марки АИ-92 уменьшилась с 72,22 до 70,09 руб. (на 2,9%), АИ-95 — с 78,67 до 76,53 руб. (на 2,7%). В то же время бензин марок АИ-98 и выше подорожал с 109,35 до 112,17 руб. за литр (на 2,6%). Дизельное топливо также выросло в цене — с 80,63 до 80,97 руб. (на 0,4%).
Среди других регионов Черноземья средняя стоимость бензина за неделю снизилась:
в Тамбовской области — с 76,47 до 73,68 руб. за литр (на 3,6%);
в Курской области — с 76,52 до 73,38 руб. (на 4,1%);
в Липецкой области — с 72,5 до 71,38 руб. (на 1,5%).
В Белгородской области цена выросла с 70,6 до 70,99 руб. (на 0,6%), в Орловской — с 69,38 до 69,76 руб. (на 0,5%).
Сегодня также стало известно, что в Орловской области «Газпром» полностью отменил ограничения на продажу топлива на своих заправках.