Как сообщал «Ъ-Уфа», 22 октября минфин Башкирии разместил 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая с переменным купонным доходом и амортизацией долга. Размер выплаты в первый купонный период составил 12,82 руб. на ценную бумагу. Сумма сохранится и во второй период.