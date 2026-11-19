Ставка второго купона облигаций Башкирии на 10 млрд рублей не изменится
Ставка купонного дохода государственных облигаций Башкирии с регистрационным номером RU24018BAS0 на период с 21 ноября по 21 декабря составит, как и прежде, 15,6%, сообщает региональное министерство финансов. Купон рассчитан исходя из ключевой ставки 14% и спреда 1,6%.
Как сообщал «Ъ-Уфа», 22 октября минфин Башкирии разместил 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая с переменным купонным доходом и амортизацией долга. Размер выплаты в первый купонный период составил 12,82 руб. на ценную бумагу. Сумма сохранится и во второй период.
Основной долг минфин будет погашать поэтапно: 15 марта 2028 года — 30% от номинала флоатера, 13 июля 2028 года — 40%, 18 октября 2029 года — последние 30%.