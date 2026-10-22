Первый купон по гособлигациям Башкирии на 10 млрд рублей составит 15,6% годовых
22 октября на Московской бирже начнется размещение государственных облигаций Башкирии RU24018BAS0 с переменным купонным доходом и амортизацией долга. Министерство финансов республики намерено привлечь 10 млрд руб. Ставка первого купона, определенная по итогам формирования книги заявок инвесторов, составит 15,6% годовых (ключевая ставка Центрального банка России плюс спред 1,6%).
Таким образом, размер выплаты по итогам первого 30-дневного купонного периода составит 12,82 руб. на облигацию.
Как сообщал «Ъ-Уфа», о планах разместить 10 млн облигаций с номинальной стоимостью каждой 1 тыс. руб. минфин Башкирии объявил в сентябре. Основной долг будет погашаться поэтапно: 30% — 15 марта 2028 года, еще 40% — 13 июля 2028 года, оставшиеся 30% — 18 октября 2029 года.
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