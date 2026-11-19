Ольга Абрамова подписала закон о промысловой охоте на медведей в Удмуртии
Инициатива направлена на снижение численности косолапых
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала закон, разрешающий промысловую охоту на бурых медведей. Он вступит в силу в конце ноября. Документ опубликован на сайте правительства республики.
Промысловая охота позволяет юрлицам и ИП охотиться на медведей в целях заготовки, производства и продажи полученной продукции. Сейчас она в Удмуртии разрешена на девять видов животных, в том числе белку, бобра, волка, куницу и лисицу.
Напомним, законопроект, разрешающий такую охоту на медведей, в конце октября принял Госсовет Удмуртии. Инициатива направлена на снижение численности и плотности косолапых. Сейчас в Удмуртии насчитывается 1,4 тыс. особей. Ежегодно устанавливается лимит добычи в 280-285 бурых медведей, но непосредственная добыча находится на отметке 150. Такая динамика объясняется высокой стоимостью услуг охотничьих хозяйств и предпочтением охотников добывать крупных взрослых самцов.
Против инициативы выступило реготделение Альянса защитников животных, опасаясь, что охотники зачистят леса от молодых особей «просто ради забавы». По их словам, медведи стали выходить к людям из-за сокращения площади лесов и доступа к свалкам.
В 2026 году медведи нападали на людей не менее чем в 13 субъектах РФ. Удмуртии в этом числе нет.