Зоозащитники потребовали отозвать поправки об охоте на медведей в Удмуртии

«Вместо того чтобы решать проблему с доступом зверей к свалкам, а также прекратить массовую вырубку леса депутаты нашли <...> выход: разрешить промысловую охоту, в том числе в особых природных зонах — в заказниках и заповедниках. Данный вид охоты не предусматривает плату, а значит, охотники зачистят леса от молодых особей просто ради забавы»,— говорится в сообщении.