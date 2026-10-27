Зоозащитники потребовали отозвать поправки об охоте на медведей в Удмуртии
Активисты опасаются, что изменения упростят добычу животных
Реготделение Альянса защитников животных в Ижевске выступило против регионального законопроекта, разрешающего промысловую охоту на бурого медведя. Обращение активистов было опубликовано в соцсетях за день до заседания Госсовета Удмуртии 27 октября. Отметим, что депутаты приняли законопроект: «За» проголосовало 47 народных избранников.
«Вместо того чтобы решать проблему с доступом зверей к свалкам, а также прекратить массовую вырубку леса депутаты нашли <...> выход: разрешить промысловую охоту, в том числе в особых природных зонах — в заказниках и заповедниках. Данный вид охоты не предусматривает плату, а значит, охотники зачистят леса от молодых особей просто ради забавы»,— говорится в сообщении.
В лесах республики обитает почти 1,4 тыс. особей, а ежегодный лимит добычи любительской охоты составляет около 280–290 особей. При этом, утверждают зоозащитники, охотники не полностью используют квоты из-за необходимости платить за добычу и поэтому стараются отстреливать крупных «трофейных» зверей.
Авторы обращения связывают выход медведей к людям с доступностью пищевых отходов и сокращением площади лесов. Они считают, что проблему следует решать за счет защищенных мусорных контейнеров, экологического мониторинга и сохранения естественной среды обитания животных.
Альянс также выступил против введения понятия «вынужденный отстрел» в формулировке, которая, по мнению активистов, может допустить убийство животных в берлогах. Зоозащитники призвали власти усилить контроль за выдачей разрешений на добычу медведей, ликвидировать стихийные свалки и использовать нелетальные способы реагирования на появление хищников рядом с населенными пунктами.
Как ранее сообщал «Ъ-Удмуртия», законопроект предусматривает включение бурого медведя в перечень животных, на которых разрешена промысловая охота. Сейчас такой способ добычи применяется в республике в отношении девяти видов. На заседании Госсовета было озвучено, что число сообщений о выходе косолапых к людям ежегодно увеличивается.
Напомним, в 2026 году медведи нападали на людей не менее чем в 13 субъектах РФ. Удмуртии в этом числе нет.