Госсовет Удмуртии принял законопроект о промысловой охоте на медведей

Промысловая охота позволяет юрлицам и ИП охотиться на медведей в целях заготовки, производства и продажи полученной продукции. Сейчас промысловая охота в Удмуртии разрешена на девять видов животных, в том числе белку, бобра, волка, куницу и лисицу. Любительская и спортивная охота на медведя сохранятся.