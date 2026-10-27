Госсовет Удмуртии принял законопроект о промысловой охоте на медведей
Инициатива направлена на снижение численности животных
Госсовет Удмуртии разрешил промысловую охоту на бурых медведей в республике. Соответствующий законопроект депутаты приняли на сессии сегодня. «За» проголосовали 47 народных избранников.
Инициатива направлена на снижение численности и плотности медведей, сказал на заседании замминистра природных ресурсов Удмуртии Алексей Останин. Сейчас в республике насчитывается 1,4 тыс. особей. Ежегодно устанавливается лимит добычи в 280-285 бурых медведей, но непосредственная добыча находится на отметке 150. Таким образом, сказал он, любительская спортивная охота не обеспечивает должного результата.
«При этом количество проблемных особей бурого медведя с каждым годом возрастает. В республике регулярно в период с мая по октябрь поступают сообщения о заходе медведей на территории населенных пунктов и сельхозпредприятий»,— сказал господин Останин. Число таких обращений увеличивается.
Промысловая охота позволяет юрлицам и ИП охотиться на медведей в целях заготовки, производства и продажи полученной продукции. Сейчас промысловая охота в Удмуртии разрешена на девять видов животных, в том числе белку, бобра, волка, куницу и лисицу. Любительская и спортивная охота на медведя сохранятся.
«Просьба посмотреть по регулированию численности: наверное, должна быть разная оплата в зависимости от возрастных категорий особей. У нас за последние годы количество бурых медведей значительно увеличилось. Такая же картина по лосю, кабану. Нужны меры, например, повысить лимит добычи»,— сказал председатель парламента Владимир Невоструев.
Напомним, в 2026 году медведи нападали на людей не менее чем в 13 субъектах РФ. Удмуртии в этом числе нет.