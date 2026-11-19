В Терновском районе Воронежской области курский бизнесмен Карен Казарян может построить «мини-комбикормовый завод». Об этом сообщили в правительстве региона, не раскрывая другие параметры. Сейчас предприниматель реализует в районе проект производства кормовых добавок за 100 млн руб. Власти раскрыли, что его мощность составит 10–12 тыс. т продукции в год.