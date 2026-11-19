Курский бизнесмен может построить в Воронежской области комбикормовый завод
В Терновском районе Воронежской области курский бизнесмен Карен Казарян может построить «мини-комбикормовый завод». Об этом сообщили в правительстве региона, не раскрывая другие параметры. Сейчас предприниматель реализует в районе проект производства кормовых добавок за 100 млн руб. Власти раскрыли, что его мощность составит 10–12 тыс. т продукции в год.
В Терновском районе Карен Казарян работает через зарегистрированное здесь же ООО «Органикмикс». Кормовые добавки планируется производить на основе кормовой патоки и зерноотходов. В правительстве региона уточнили, что сейчас продукция проходит сертификацию.
«Ъ-Черноземье» ранее сообщал, что запуск предприятия намечен на 2026 год. Изначально планировалось, что его мощность будут постепенно наращивать: с 6 тыс. т в первый год до 50 тыс. т в течение пяти лет.
По данным Rusprofile, ООО «Органикмикс» зарегистрировано в Терновском районе Воронежской области в 2025 году. Основной вид деятельности — предоставление услуг в области растениеводства. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Карен Казарян, которому также принадлежат курские ООО «Аксиома» (основной вид деятельности — неспециализированная торговля) и ООО «Промснаб» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей). 2025 год «Органикмикс» закончил с нулевой выручкой и убытком 7 тыс. руб.