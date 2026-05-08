Курский бизнесмен построит под Воронежем производство кормовых добавок за 100 млн

ООО «Органикмикс» Карена Казаряна планирует реализовать инвестпроект по производству кормовых добавок на основе кормовой патоки и зерноотходов в селе Терновка Воронежской области. Объем инвестиций составит около 100 млн руб., из которых 20 млн руб. — собственные средства, 80 млн руб. — финансирование из прочих источников. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщила заместитель главы администрации Терновского района Татьяна Носова.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Проект включает строительство лагун для накопления и переработки кормовой патоки в естественных условиях, комплектацию технологической линии, ремонт и подготовку помещений для хранения сырья, а также приобретение, монтаж и пусконаладку оборудования. Будет организовано производство кормов и добавок на основе кормовой патоки и лузги подсолнечника, ячменя и овса по технологии гранулирования. Проектная документация находится на стадии завершения.

Завершить строительство планируется в 2026 году. Производственные мощности планируется наращивать поэтапно — с 6 тыс. т продукции в первый год до 50 тыс. т в течение пяти лет.

Получить комментарий Карена Казаряна не удалось — на звонки «Ъ-Черноземья» он не ответил.

По данным Rusprofile, ООО «Органикмикс» зарегистрировано в Терновском районе Воронежской области в 2025 году. Основной вид деятельности — предоставление услуг в области растениеводства. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Карен Казарян, которому также принадлежат курские ООО «Аксиома» (основной вид деятельности — неспециализированная торговля) и ООО «Промснаб» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей).

В начале апреля стало известно, что петербургское ООО «Агритек Био» и китайская компания Eppen Investments Group планируют вложить 110,4 млрд руб. в завод по глубокой переработке кукурузы и производству аминокислот в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем.

Ульяна Ларионова