Право вводить такие ограничения регионы получили после принятия федерального закона в июне 2026 года. Экспериментальный режим рассчитан на пять лет — до марта 2032 года. По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина на 7 ноября, запрет на розничную продажу вейпов уже ввели 17 регионов страны, еще в 39 субъектах готовили соответствующие инициативы.