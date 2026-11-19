Калининградская область запретит розничную продажу вейпов с марта 2027 года
Депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничения будут действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го.
Законопроект одобрили единогласно в двух чтениях на заседании 18 ноября. Министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев заявил, что запрет в перспективе позволит сократить расходы на лечение заболеваний, связанных с употреблением вейпов. Ранее председатель областного заксобрания Андрей Кропоткин называл главной целью инициативы защиту здоровья детей и молодежи.
Калининградская область стала шестым регионом Северо-Западного федерального округа, который решил запретить продажу вейпов. 18 ноября аналогичный закон приняли депутаты Петербурга. Ранее ограничения утвердили в Ненецком автономном округе, Вологодской и Ленинградской областях, а также в Карелии.
Право вводить такие ограничения регионы получили после принятия федерального закона в июне 2026 года. Экспериментальный режим рассчитан на пять лет — до марта 2032 года. По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина на 7 ноября, запрет на розничную продажу вейпов уже ввели 17 регионов страны, еще в 39 субъектах готовили соответствующие инициативы.