Петербург стал пятым регионом в Северо-Западном федеральном округе, утвердившим запрет на продажу вейпов на своей территории. Ранее аналогичные нормы ввели в Ненецком автономном округе, Вологодской и Ленинградской областях, а также в Республике Карелия.