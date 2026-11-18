В Петербурге запретили продажу вейпов
Ограничение начнет действовать с 1 марта 2027 года
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 18 ноября в третьем, окончательном чтении приняли закон о полном запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Инициативу поддержали единогласно. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.
Запрет начнет действовать 1 марта 2027 года и продлится пять лет, до 1 марта 2032 года. Сроки эксперимента обозначены федеральным законодательством. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон летом 2026 года.
Петербург стал пятым регионом в Северо-Западном федеральном округе, утвердившим запрет на продажу вейпов на своей территории. Ранее аналогичные нормы ввели в Ненецком автономном округе, Вологодской и Ленинградской областях, а также в Республике Карелия.