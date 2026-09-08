Падение вложений в основной капитал продолжается пятый квартал подряд

В первом полугодии инвестиции в основной капитал год к году сократились на 9,9%, сообщил Росстат. Падение продолжается уже пятый квартал. В частности, заметно уменьшается доля вложений в машины и оборудование. Прибыль компаний, из которой финансируется значительная часть инвестиций, сокращается.

Начавшееся еще во втором квартале 2025 года падение капвложений в первом квартале 2026-го ускорилось до 14,3%, во втором — замедлилось до 6,6%, в итоге в целом за полугодие снижение составило 9,9% — в Минэкономики называют такие результаты улучшением динамики.

В обновленном прогнозе Банка России отмечается, что за 2022–2025 годы реальный показатель капвложений вырос на 25%, а доля валового накопления основного капитала в ВВП — на 3,4 процентного пункта, до 23%. Предприятия замещали импорт, расширяли мощности, перестраивали логистику и программное обеспечение. Базовый прогноз Банка России предполагает, что во втором полугодии динамика капвложений должна резко улучшиться, но статистика и опросы предприятий этого пока не показывают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Капвложения падают пятый квартал подряд».