Решетников рассказал Путину о росте объема инвестиций в России

Минэкономразвития спрогнозировало восстановление инвестиций в России с 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас действительно инвестиции стали одним из источников роста за последнее время»,— уточнил господин Решетников (цитата по сайту Кремля). По его словам, объем инвестиций в России вырос на 50% за последние три года.

Сегодня Минэкономразвития опубликовало сценарные условия среднесрочного прогноза на 2027–2029 годы, который станет основой для разработки нового трехлетнего бюджета. Согласно прогнозу, инфляция с 2027 года должна вернуться к целевым 4% после роста до 5,2% в 2026 году. Ожидается, что курс доллара будет постепенно расти до 96 руб. к концу прогнозного периода, а цена нефти марки Urals стабилизируется вблизи $50 за баррель.

Подробнее о новом прогнозе Минэкономразвития — в материале «Ъ» «Замедление с ускорением».