Кассационный суд отклонил жалобу серийного убийцы из Алтайского края
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без удовлетворения жалобу Виталия Манишина, осужденного на 25 лет за убийство 11 женщин в Алтайском крае. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в пресс-службе суда. Сам Виталий Манишин, который отбывает срок в одной из красноярских тюрем, участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.
Как писал «Ъ-Сибирь», в жалобе Манишин просил его оправдать, указав на свою невиновность в совершении инкриминированных ему преступлений.
Приговор Виталию Манишину Калманский райсуд Алтайского края вынес в октябре прошлого года. Ему назначили 25 лет заключения с отбыванием первых семи лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. В феврале 2026 года Алтайский краевой суд оставил приговор без изменения.
Виталий Манишин, по материалам дела, убил 11 женщин и девушек в период с 1989 по 2000 год. Среди его жертв — пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил ее на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал. В мае 2023 года Виталий Манишин, остававшийся недосягаемым для полиции больше 30 лет, был задержан. В правоохранительных органах сообщали, что обвиняемый написал явку с повинной, а также показал места сокрытия тел потерпевших. В последующем Манишин отказался от признательных показаний.