Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без удовлетворения жалобу Виталия Манишина, осужденного на 25 лет за убийство 11 женщин в Алтайском крае. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в пресс-службе суда. Сам Виталий Манишин, который отбывает срок в одной из красноярских тюрем, участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.