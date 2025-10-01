Маньяк использовал высшее образование

В Алтайском крае к 25 годам лишения свободы приговорен 54-летний Виталий Манишин, обвиняемый в убийстве 11 женщин. Как установило следствие, среди его жертв оказались пять абитуриенток и мать одной из них. Манишин знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал. Притом, что действовал маньяк в период с 1989-го по 2000 год, взять его удалось только в 2023-м. Свою вину Виталий Манишин полностью признал. Первые семь лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталия Манишина задержали за серии убийств молодых женщин в Алтайскам крае спустя 23 года

Фото: Прокуратура Алтайского края Виталия Манишина задержали за серии убийств молодых женщин в Алтайскам крае спустя 23 года

Калманский райсуд Алтайского края 1 октября вынес приговор в отношении местного жителя Виталия Манишина по делу об убийстве 11 женщин. Материалы уголовного дела составили 70 томов. Суд проходил в закрытом режиме.

Согласно материалам дела, Виталий Манишин совершил убийства в период с 1989-го по 2000 год. Первой его жертвой стала 17-летняя девушка, «в отношении которой попытался совершить преступление против половой неприкосновенности, после чего задушил ее, а тело закопал», сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю. Спустя 10 лет Манишин заинтересовался абитуриентками Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ).

«Обманом он убеждал девушек садиться к нему в машину и вывозил в безлюдные места за пределы города. После изнасилования большинство жертв душил, а их тела скрывал в околках»,— рассказали в СКР.

Всего жертвами Виталия Манишина стали пять абитуриенток, которым он обещал решить вопрос с поступлением в вуз, и мать одной из них. Кроме этого, установлена его причастность к убийствам молодых женщин, пытавшихся трудоустроиться в АлтГТУ.

Злоумышленника задержали в мае 2023 года. В ходе допросов и проверок показаний на месте Манишин рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела жертв на территории Калманского района. В частности, он указал место захоронение 16-летней девушки, где следователи обнаружили костные останки. «Показаний почему он прекратил свои деяния Манишин не давал ни на предварительном следствии, ни в судебном заседании»,— отметила в разговоре с «Ъ-Сибирь» гособвинитель Марина Тилилицина.

Суд признал 54-летнего Виталия Манишина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление) и приговорили к 25 годам лишения свободы. Первые семь лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Как пояснили в краевой прокуратуре, в связи с истечением сроков давности виновному не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. «Сведениями о том, будет ли он обжаловать приговор, мы не располагаем»,— сказали в надзорном ведомстве.

Михаил Кичанов