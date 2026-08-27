Осужденный за убийство 11 женщин на Алтае Виталий Манишин отказался от признаний

В Калманский районный суд Алтайского края сегодня поступила кассационная жалоба Виталия Манишина, отбывающего 25-летний срок за убийство 11 женщин. «В жалобе Манишин указал на свою невиновность в совершении инкриминированных ему преступлений, обратился к суду кассационной инстанции с просьбой об оправдании», — рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Ранее в правоохранительных органах сообщали, что Виталий Манишин дал признательные показания, написал явку с повинной, а также показал места сокрытия тел потерпевших.

Приговор Виталию Манишину Калманский райсуд вынес в октябре прошлого года. Ему назначили 25 лет заключения с отбыванием первых семи лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. В феврале 2026 года Алтайский краевой суд оставил приговор без изменения.

Виталий Манишин обвинялся в убийствах 11 женщин и девушек в период с 1989 по 2000 год. Среди его жертв — пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил ее на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал. В мае 2023 года Виталий Манишин, остававшийся недосягаемым для полиции больше 30 лет, был задержан.

Илья Николаев