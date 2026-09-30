Axios: переговоры США и Ирана зашли в тупик

Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара не принесли результатов, сообщает Axios со ссылкой на источники. Американские чиновники заявили порталу, что возобновление боевых действий становится все более вероятным.

Власти Катара предлагали странам компромисс — снятие американской военно-морской блокады в обмен на ограничения ядерной программы Тегерана. Катарский посредник Али аль-Тавади встречался в понедельник с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и его командой, а позже, в тот же день, со спецпосланником господина Трампа Джаредом Кушнером и другими американскими чиновниками.

Сначала источники нескольких американских СМИ в Белом доме заявляли, что переговоры прошли конструктивно и в позитивном ключе. Иран, заявлялось тогда, «дал понять, что готов к гибкости по ядерным вопросам». Утверждалось, что господин Трамп даже готов ослабить санкции против Ирана и разморозить его активы.

Однако вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация — фейк и он ничего Ирану не предлагал. По словам источников, в Белом доме сейчас не видят смысла в компромиссах. «Все зашло в тупик. Иранцы просят о вещах, которые США не могут принять, а США считают, что побеждают, и поэтому не видят необходимости в компромиссе»,— заявил один из источников Axios.