Axios: переговоры США и Ирана зашли в тупик
Axios: переговоры США и Ирана при посредничестве Катара не принесли результатов
Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара не принесли результатов, сообщает Axios со ссылкой на источники. Американские чиновники заявили порталу, что возобновление боевых действий становится все более вероятным.
Власти Катара предлагали странам компромисс — снятие американской военно-морской блокады в обмен на ограничения ядерной программы Тегерана. Катарский посредник Али аль-Тавади встречался в понедельник с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и его командой, а позже, в тот же день, со спецпосланником господина Трампа Джаредом Кушнером и другими американскими чиновниками.
Сначала источники нескольких американских СМИ в Белом доме заявляли, что переговоры прошли конструктивно и в позитивном ключе. Иран, заявлялось тогда, «дал понять, что готов к гибкости по ядерным вопросам». Утверждалось, что господин Трамп даже готов ослабить санкции против Ирана и разморозить его активы.
Однако вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация — фейк и он ничего Ирану не предлагал. По словам источников, в Белом доме сейчас не видят смысла в компромиссах. «Все зашло в тупик. Иранцы просят о вещах, которые США не могут принять, а США считают, что побеждают, и поэтому не видят необходимости в компромиссе»,— заявил один из источников Axios.
Тупик возник из-за разного понимания последовательности уступок. Катар предлагал компромисс — снятие американской военно-морской блокады в обмен на ограничения ядерной программы Ирана, однако Тегеран отказывался участвовать в переговорах, пока блокада не снята, и ранее выдвигал условия для возобновления диалога: прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие санкций, возвращение замороженных банковских активов, компенсацию военного ущерба и признание суверенитета над Ормузским проливом. По оценке эксперта, по ядерной программе позиции сторон остаются особенно далекими, и после войны Ирану политически сложнее уступить именно по этому вопросу, тогда как по Ормузскому проливу договориться было бы проще.
Американская логика состоит в продолжении экономического давления: блокада ограничивает экспорт иранской нефти и нанесла стране серьезный экономический ущерб, поэтому, по расчету Вашингтона, продолжение давления может заставить Тегеран согласиться на более жесткие условия. Поэтому провал дипломатического трека не просто откладывает соглашение, а сохраняет стимул США наращивать давление; ранее Дональд Трамп угрожал возобновить военные действия в случае срыва переговоров.