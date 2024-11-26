В России разработали новые стандарты протезирования для военнослужащих

Минобороны совместно с Минтрудом, Минздравом и Соцфондом России разработало обновленные стандарты протезирования. Так, с 1 января 2025 года будут предоставлять «комплексную услугу» по изготовлению протеза, а также реабилитации и адаптации человека к его использованию, заявила статс-секретарь—заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Госпожа Цивилева отметила, что ведомство провело анализ всех проблем в действующей системе протезирования. Так, было выявлено, что у Минобороны «нет стабильности» в предоставлении ветеранам качественных протезов.

«У фонда "Защитники Отечества" есть возможность доплачивать за получение высокотехнологичных протезов. Также мы можем дополнительно выдавать спортивные протезы. Это касается только демобилизованных. Подчеркну — есть некий перекос, когда действующий военнослужащий таких возможностей не имеет. В будущем нам нужно будет эти вопросы решать»,— заявила госпожа Цивилева на заседании комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов (цитата по ТАСС).

Статс-секретарь также рассказала о планах запустить во всех субъектах России военно-социальные центры МО, куда смогут устроиться военнослужащие, получившие тяжелые ранения. Госпожа Цивилева напомнила, что сейчас весь перечень мер поддержки ветеранов собрали на портале «Госуслуги».

Как ранее выяснил «Ъ», производители бионических протезов в России планируют расширять производство на фоне роста спроса в 1,5–2 раза за последние два года. Так, серийный производитель микропроцессорных модулей колена НПК «Системы прецизионного приборостроения» (дочерняя структура «Роскосмоса») увеличила производство таких протезов на 30%. Стоимость разработки серии и запуска в серийное производство составила более 500 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коленное производство».