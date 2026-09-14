Инвесторы на час

Первые биржевые торги с удлиненной основной сессией продемонстрировали повышенную активность инвесторов в первый час. Однако этот всплеск в значительной степени был определен перерывом 12–13 сентября, а не интересом инвесторов из Сибири и Дальнего Востока. Брокеры успешно адаптировали свою инфраструктуру к новому формату торгов, а расширение основной сессии будет удобным для инвесторов. При этом значительный рост активности в начале торгов будет происходить лишь в случаях, когда инвесторы будут отыгрывать знаковые события, произошедшие накануне вечером или в выходные дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

14 сентября основная торговая сессия Московской биржи впервые стартовала в 9:00, на один час раньше, чем прежде. В первый час объем торгов превысил 15,5 млрд руб., что составило 17% от общего результата за день. «Это показывает, что изменение графика торгов востребовано рынком»,— отмечает старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Борис Блохин. Последний раз столь сильный всплеск активности наблюдался 20 июля, когда объем торгов за первый час достиг почти 19 млрд руб. Впрочем, тогда случился крупный обвал, когда индекс Московской биржи опустился при открытии ниже 1900 пунктов, обновив минимум с октября 2022 года. Эффектное начало отчасти было «смазано» эффектной концовкой.

За последний час объем торгов достиг 37 млрд руб.: инвесторы активно отыгрывали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина и Россия не будут наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Всплеск торговой активности утром 14 сентября, вероятно, связан с тем, что 12–13 сентября торги на бирже не проводились из-за запланированной технической паузы, указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин. Из-за этого часть сделок, «которые обычно проходят в выходные дни, прошла в понедельник, что увеличило объем торгов», отмечает он. При этом, по мнению участников рынка, всплеск торговой активности вряд ли связан с деятельностью инвесторов из Сибири и Дальнего Востока, так как большая часть инвесторов, в особенности институциональных, концентрируется в центральной части России. При этом заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов не считает, что «в будущем большие объемы торгов будут ежедневно проходить именно за этот час».

О расширении основной торговой сессии Московская биржа заявляла в конце лета. Торги в таком формате были бы более удобны клиентам из Сибири и Дальнего Востока. С 6:50 до 9:00 клиентам будут доступны торги в утреннюю (дополнительную) сессию. Однако в это время действует ряд ограничений: торговля возможна только наиболее ликвидными инструментами, не допускается заключение сделок репо.

При этом расширение основной торговой сессии на час, как считают участники рынка, вряд ли приведет к сильному размытию ликвидности, учитывая, что большая часть торгов не приходится на первые часы. Активность инвесторов в утреннюю сессию может быть высокой, «когда они реагируют на события, произошедшие вечером прошлого дня, или в понедельник, когда им придется отыгрывать события за выходные», поясняет господин Бредихин. Такой формат торгов может быть удобен в первую очередь «для профучастников, регламенты стратегии риск-менеджмента которых предполагает совершение сделок только в основную сессию», отмечает Дмитрий Леснов.

Опрошенные “Ъ” профучастники заявили, что и инфраструктура их площадок в целом готова к запуску торгов в новом формате.

Как заявил Борис Блохин, перед запуском торгов «площадка провела ряд нагрузочных тестов, в том числе совместно с участниками торгов». По словам директора департамента торговых операций инвесткомпании «Цифра брокер» Владимира Шумакова, поскольку брокеры и так участвуют в торгах дополнительной утренней сессии, «каких-либо серьезных изменений им не потребовалось». К тому же у профучастников было достаточно времени подготовиться, учитывая, что «данное изменение было анонсировано заблаговременно», указывает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. На СПБ Бирже также заявили “Ъ”, «что планируют увеличить продолжительность основной торговой сессии». «Решение об этом принято, о дате перехода на новое расписание сообщим дополнительно»,— указали на площадке.

Андрей Ковалев