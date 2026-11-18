В «ОДК-Сатурн» рассказали, кого затронут сокращения
Плановая трансформация организационной структуры «ОДК-Сатурн» затронет только административно-управленческий персонал, тогда как инженеры и рабочие останутся основой коллектива предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Для сотрудников, чьи должности планируется сократить, компания разработала программу поддержки.
«Работники получат приоритетное предложение по переходу в востребованные производственные подразделения с возможностью переобучения за счет предприятия», — говорится в комментарии.
Также совместно с региональной службой занятости сотрудникам окажут содействие в трудоустройстве на другие предприятия области. В компании отметили, что организационные мероприятия проходят в соответствии с Трудовым кодексом РФ и в диалоге с первичной профсоюзной организацией.
На предприятии добавили, что намерены сохранить ключевые производственные и технические компетенции, а по мере запуска новых серийных программ продолжить набор и подготовку рабочих и специалистов.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ПАО «ОДК-Сатурн» направило в региональную службу занятости предварительный список из 680 сотрудников, которых планируется сократить. Об этом 16 ноября на заседании комитета Ярославской областной думы по социальной политике сообщила руководитель региональной службы занятости Юлия Букаева. По ее словам, часть работников может перейти в другие подразделения предприятия или уволиться по собственному желанию. На 1 ноября в регионе было зарегистрировано 3,2 тыс. безработных, к концу года их число может вырасти до 4 тыс.