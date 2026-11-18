Также совместно с региональной службой занятости сотрудникам окажут содействие в трудоустройстве на другие предприятия области. В компании отметили, что организационные мероприятия проходят в соответствии с Трудовым кодексом РФ и в диалоге с первичной профсоюзной организацией.