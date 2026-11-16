В Рыбинске ожидают сокращения 680 работников «ОДК-Сатурн»
ПАО «ОДК-Сатурн» в Рыбинске направило в областную службу занятости предварительный список из 680 сотрудников, которых планируется сократить. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по социальной политике сообщила руководитель региональной службы занятости Юлия Букаева.
По ее словам, именно предстоящее сокращение на рыбинском предприятии может привести к росту числа зарегистрированных безработных в регионе до 4 тыс. человек к концу 2026 года. На 1 ноября в службе занятости числилось 3 233 безработных.
«Это предварительный список, мы понимаем, что кому-то будет предложена работа. Кто-то между цехами переходит, кто-то уходит по собственному желанию»,— пояснила госпожа Букаева, отвечая на вопрос депутатов о причинах ожидаемого роста безработицы.
Глава службы занятости добавила, что других заявок на массовое сокращение от предприятий региона к концу года не поступало. Сейчас в областной базе службы занятости размещено около 10 тыс. вакансий, преимущественно по рабочим специальностям.
ПАО «ОДК-Сатурн» является одним из крупнейших предприятий и налогоплательщиков Ярославской области. Компания входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации «Ростех». «ОДК-Сатурн» выпускает двигатели для самолетов, последней крупной разработкой стал двигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100.
По итогам 2025 года чистая прибыль предприятия составила 1,1 млрд руб. против 11,9 млрд руб. годом ранее, при этом выручка выросла с 74,1 млрд до 76 млрд руб.