В аэропорту Краснодара ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ранее «Ъ-Кубань-Черноморье» писал, что число пострадавших в результате атаки беспилотников на Северский район Краснодарского края увеличилось до девяти человек. Одного из них госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь амбулаторно.
В результате падения фрагментов беспилотников повреждены частные дома и коммерческие здания. Обломки упали во дворах и на улицах, повредив окна, кровли и навесы.