Для полной реализации плана нужен был Андрей Щекин как директор «Лазурита». На основе этого документа он, по версии следствия, закрыл специальный счет формирования фонда капитального ремонта и открыл его в другом банке. В 2023 году на базе другого протокола обвиняемые взяли на себя административный контроль денежных потоков. Так, от регоператора они якобы получили более 2 млн руб.