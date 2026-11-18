УК заподозрили в «отмыве»
В Екатеринбурге начался суд по делу о мошенничестве бизнесмена Старокожева
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело директора управляющей компании «УКИКО», совладельца группы УК Виктора Старокожева и экс-главы УК «Лазурит» Андрея Щекина. По версии обвинения, фигуранты похитили более 2 млн руб., предоставив фиктивный протокол решения хозяев квартир одного из домов об изменении способа формирования фонда капитального ремонта.
Судья Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга два раза переносил рассмотрение по существу уголовного дела директора управляющей компании «УКИКО», совладельца группы УК Виктора Старокожева и экс-главы УК «Лазурит» Андрея Щекина. 18 ноября прокурор смогла зачитать обвинение подсудимым. Обвиняемым инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Сперва гособвинитель прочитала юридическую основу взаимодействия управляющих компаний и многоквартирных домов с региональным фондом капитального ремонта (региональный оператор). Согласно Жилищному кодексу РФ, регоператор аккумулирует обязательные взносы собственников, организует капремонт по региональной программе и взаимодействует с управляющими компаниями при подготовке и приемке работ. По данным ч.2 ст. 161 ЖК РФ, собственники многоквартирного дома обязаны выбрать один из способов управления жилплощадью. Так, жильцы передают деньги либо самостоятельно регоператору, либо через управляющую компанию. От лица живущих в многоквартирном доме обычно избирается ответственный за проведение собрания жильцов, где и решаются насущные вопросы.
Согласно обвинению, в мае 2018 года учредителем УК «Лазурит» стал Виктор Старокожев. Позже он предложил своему другу Андрею Щекину должность директора, параллельно находясь под его протекцией. В том же году, по данным прокурора, жильцы на основании местного референдума решили заключить соглашение о сотрудничестве с «Лазуритом».
Виктор Старокожев владеет и управляет несколькими УК в Екатеринбурге — «Местным управляющим предприятием Уралградмаш», «Управляющей компанией ЖКО», «Нордсервисом», «Народной». Начал заниматься сферой ЖКХ с 2008 года, в местных СМИ его называют «коммунальным бароном». По данным «СПАРК-Интерфакс», он является бенефициаром ООО «УКИКО», которая работает в Свердловской и Челябинской областях.
По версии обвинения, фактически осуществляя контроль над аффилированной управляющей компанией, Виктор Старокожев решил похитить не менее 1 млн руб. у регоператора, предназначенных для капитального ремонта. В 2020 году он дал указания неосведомленным и неизвестным для следствия лицам подготовить протокол решения собрания жильцов, куда внес «заведомо ложные сведения».
Для полной реализации плана нужен был Андрей Щекин как директор «Лазурита». На основе этого документа он, по версии следствия, закрыл специальный счет формирования фонда капитального ремонта и открыл его в другом банке. В 2023 году на базе другого протокола обвиняемые взяли на себя административный контроль денежных потоков. Так, от регоператора они якобы получили более 2 млн руб.
Чтобы использовать средства по своему усмотрению без внимания налоговой, обвиняемые якобы заключили договор подряда на капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения в жилом доме по ул. Шарташская со строительной организацией ООО «Фора Групп» и учредителем Людмилой Симухиной, которая, по версии следствия, не знала о преступных планах подсудимых.
Обвинение считает, что Виктор Старокожев и Андрей Щекин изначально не намеревались делать ремонт, поэтому потраченные деньги считаются похищенными.
Подсудимые вину не признали. Виктор Старокожев заявил, что уголовное дело должно быть прекращено, поскольку, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, его не могут судить, если в деле нет заявления пострадавшего. Андрей Щекин признался, что ему «не понятен смысл обвинения» и какое отношение он к нему имеет.
«В сговор не вступал, деньги красть не хотел, к тому же у меня не было возможности осуществлять операции со спецсчетами»,— заявил Андрей Щекин.
Обвиняемые утверждают, что ремонт был закончен, поэтому изначальный мотив не проводить капремонт отсутствует. Перечисленные деньги для подрядчика они называют авансом и расчетом.
Сторона защиты считает, что уголовное дело возбуждено из-за халатности бывшей главы комитета народного контроля Елены С. Она является выходцем из команды обвиняемого. Якобы у защиты имеются явки с повинной ее прошлых подчиненных, где они признаются в подделке протоколов по указу своей начальницы.
По словам адвоката, Виктор Старокожев платил старшему по дому за организацию собраний, где составлялись протоколы, считая их законными и неподдельными. Старший по дому якобы лично проводил сборы жильцов многоквартирных домов, за что получал деньги от Виктора Старокожева.
Напомним, жители домов, которые обслуживали управляющие компании Виктора Старокожева, неоднократно жаловались на плохое содержание домов, отключение воды и газа.
В отношении Виктора Старокожева параллельно расследуют уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) челябинские следователи. По версии обвинения, с ноября 2024 года по июль 2025 года он не исполнял обязанности по управлению 558 многоквартирными домами — из-за его действий в должной мере не были оказаны услуги по содержанию и ремонту имущества. При этом на счета его компании от владельцев квартир поступило более 1 млн руб., которые он использовал по своему усмотрению. Кроме того, сын Виктора Старокожева – Евгений также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).