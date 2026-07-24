Сын владельца ООО «УКИКО» арестован по делу о мошенничестве в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 21 сентября директора ООО «Расчетный центр Эридан» Евгения Старокожева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным сервиса «Картотека», ООО «Расчетный центр Эридан» зарегистрировано в Екатеринбурге. Евгений Старокожев — его директор и учредитель.

Евгений Старокожев является сыном владельца управляющих компаний — Виктора Старокожева. Он также находится под следствием по аналогичной статье, но в Челябинской области.

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по июль 2025 года директор управляющей компании «УКИКО» Виктор Старокожев не исполнял обязанности по управлению 558 многоквартирными домами. Жителям домов не оказывались услуги по содержанию и ремонту общего имущества. Позже он организовал рассылку ложных платежных документов владельцам квартир и нежилых помещений, что позволило ему похитить более 1 млн руб.

Полина Бабинцева