Директора ООО «УКИКО» будут судить в Челябинске за мошенничество

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора московской управляющей компании «УКИКО» Виктора Старокожева. Его обвиняют в мошенничестве при обслуживании многоквартирных домов в регионе (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2024–2025 годах Виктор Старокожев направил собственникам квартир 558 домов платежные документы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. УК не выполняла эти работы, считает следствие. Владельцы жилых и нежилых помещений в итоге перевели на счета «УКИКО» более 1 млн руб., которые Виктор Старокожев присвоил.

Гендиректора УК задержали 6 августа 2025 года. На жилые и нежилые помещения общей стоимостью 5,8 млн руб., а также на вклады фигуранта наложен арест. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Как сообщал „Ъ-Урал“, недавно прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора управляющей компании «УКИКО», владельца группы УК Виктора Старокожева и экс-главы УК «Лазурит» Андрея Щекина. По версии следствия, они похитили свыше 2 млн руб., предоставив фиктивный протокол решения собственников квартир одного из домов об изменении способа формирования фонда капитального ремонта.

Виталина Ярховска