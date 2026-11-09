Орловская область планирует списать еще 1,5 млрд рублей госдолга до конца года

Власти Орловской области рассчитывают до конца 2026 года списать еще около 1,5 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее заявление уже проверили в Федеральном казначействе. Об этом на оперативном совещании сообщила глава областного департамента финансов Елена Сапожникова. По данным на 1 октября, объем госдолга составлял 16,4 млрд руб.