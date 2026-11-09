Орловская область планирует списать еще 1,5 млрд рублей госдолга до конца года
Власти Орловской области рассчитывают до конца 2026 года списать еще около 1,5 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее заявление уже проверили в Федеральном казначействе. Об этом на оперативном совещании сообщила глава областного департамента финансов Елена Сапожникова. По данным на 1 октября, объем госдолга составлял 16,4 млрд руб.
Госпожа Сапожникова уточнила, что с начала 2026 года объем задолженности по бюджетным кредитам снизился на 2,2 млрд руб., или на 12%. Согласно механизму списания двух третей госдолга, Орловская область может добиться права не выплачивать в федбюджет 12,9 млрд руб.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что за три квартала 2026-го доходы казны региона составили 42,5 млрд руб., что на 1,7% больше, чем в январе — сентябре 2025-го. Расходы выросли на 4,8% — до 44,9 млрд руб. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 2,4 млрд руб.
Несмотря на это, в Орловской области снизились поступления от налога на прибыль организаций — на 12%, до 5,3 млрд руб. По прогнозам управления ФНС по региону, по итогам года показатель составит 92,5% от результатов 2025-го.