На строительство двух набережных в Нижнем Новгороде требуется 13,4 млрд рублей

Создание двух набережных в Нижнем Новгороде вошло в перечень объектов, в отношении которых правительство Нижегородской области планирует заключить концессионные соглашения в 2025 году. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций в проекты превышает 13,4 млрд руб. Строительство укрепления левого берега Оки от Канавинского моста до затона яхт-клуба оценивают в 8,45 млрд руб. Если соглашение заключат в текущем году, то завершить строительство рассчитывают в 2028 году. Протяженность линии кордона составит не менее 3,6 км. Как писал «Ъ-Приволжье», торги на эту концессию завершились в конце 2024 года, однако о заключении соглашения не сообщалось. При этом объем инвестиций в создание объекта был меньше — 5,5 млрд руб. Реализовывать проект намерено ООО «Проект 4», принадлежащее находящейся в собственности региона «Корпорации развития Нижегородской области».

На укрепление набережной Гребного канала на правом берегу Волги требуется 4,98 млрд руб. Проект поделен на две части — от дома №321 слободы Печеры до дома №533 слободы Подновье и от дома №321 до дома №165 слободы Печеры. Предполагаемый срок реализации проекта — с 2025 по 2028 годы.

Вдоль участков обеих набережных федеральный девелопер Glorax намерен строить жилье в рамках проектов комплексного развития территорий.

Ирина Швецова