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Минстрой выдал разрешение на строительство первого дома по КРТ на Гребном канале

ООО «Спецзастройщик "Берег"» получило разрешение на строительство первого дома первой очереди в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) на площади 14,7 га в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера GloraX 29 апреля.

Фото: Glorax

Фото: Glorax

Жилой комплекс GloraX Premium Гребной канал будут реализовывать поэтапно. Общая площадь первого дома составит 57,2 тыс. кв. м, из которых жилая — 28,7 тыс. кв. м. В этом доме будет 527 квартир, от студий метражом 29 кв. м до четырехкомнатных квартир площадью 121,77 кв. м.

Начало строительства первого дома запланировано на июнь 2025 года, ввод в эксплуатацию — на 2027 год. Весь комплекс инвестор намерен достроить в 2031 году.

Проект КРТ предусматривает, что девелопер создаст встроенный детсад на 44 места и общественный центр с инфраструктурой для отдыха и спорта. За счет регионального правительства на территории должны построить отдельно стоящий детсад на 240 мест и школу на 550 мест со стадионом.

Как писал «Ъ-Приволжье», объем инвестиций в реализацию проекта, рассчитанного на 15 лет, составит 42,1 млрд руб.

Госэкспертиза одобрила проект строительства первого дома в начале апреля 2025 года.

Галина Шамберина

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