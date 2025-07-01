Московский Level Group получит проект КРТ на Гребном канале в Нижнем Новгороде

В торгах на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в границах набережной Гребного канала и берега реки Волги в Нижнем Новгороде приняла участие только одна компания. Ее заявку признали соответствующей, указано в решении на сайте торгов от 30 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Заявку подало ООО «Левел Ап» (входит в московскую группу «Левел Груп»), застройщик получит проект по начальной цене — 368,76 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», территория под КРТ общей площадью 10,55 га находится напротив домов №№ 321–533 в слободе Подновье и включает два несмежных контура. Проект предполагает строительство гостиницы, многоквартирного дома, индивидуального дома, школы на 500 мест и детского сада на 200 мест. По данным минграда, в рамках проекта также планируется создание благоустроенной набережной от Гребного канала до центра города, общественных пространств и спортивной инфраструктуры.

Галина Шамберина