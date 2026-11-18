Власти Удмуртии обсудили устранение замечаний для сертификата «Ижавиа»
Получение документа позволит авиакомпании возобновить полеты
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова обсудила с врио руководителя Росавиации Натальей Андриановой устранение замечаний, необходимых для получения «Ижавиа» нового сертификата эксплуатанта. Стороны также рассмотрели перспективы развития аэропорта Ижевска. Встреча состоялась 18 ноября в Москве в рамках Транспортной недели, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отдельной темой встречи стало обновление аэродромной инфраструктуры аэропорта Ижевска. Удмуртия планирует направить в Росавиацию заявку на включение объекта в план мероприятий по капитальному ремонту аэродромов гражданской авиации на 2025–2032 годы. Предполагаемый срок проведения работ — 2027–2030 годы.
Возможность финансирования рассматривается в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Вместе с подведомственным Росавиации предприятием ФГУП «АГА (А)» региону предстоит проработать технические и организационные решения. Начать проектирование планируется в 2027 году.
«Для Удмуртии принципиально важно сохранить и развивать собственную авиационную инфраструктуру. Мы заинтересованы в последовательном решении вопросов капитального ремонта аэропорта и создании условий для возвращения «Ижавиа» к полноценной работе. Рассчитываем на дальнейшее конструктивное взаимодействие с Росавиацией по этим направлениям», — прокомментировала итоги встречи Ольга Абрамова.
Напомним, на заседании комитета Совфеда врио главы Удмуртии Ольга Абрамова презентовала перспективы развития «Ижавиа». Количество самолетов «Боинг» планируется нарастить с двух до четырех, «Яков», напротив, сократить с четырех до двух. Международный пункт пропуска откроется в аэропорту Ижевска в декабре 2026 года. Среди направлений, которые рассматриваются для полетов из Ижевска, — Стамбул, Анталья, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Абу-Даби, Ташкент, Бишкек, Худжанд, Ош, Баку и Душанбе. Кроме того, в 2027-2030 годах запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы за 6,1 млрд руб.
«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит миндортрансу Удмуртии, АО владеет также аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». На часть направлений вышли замещающие авиаперевозчики, включая «Аэрофлот», S7 Airlines, «Азимут», Nordwind и др. На посту руководителя авиапредприятия Александра Синельникова в августе в качестве врио сменил Руслан Набиев. Весной правительство Удмуртии заявило о приватизации авиакомпании и аэропорта Ижевска. Местные власти намерены получить новый сертификат в ноябре.