«Для Удмуртии принципиально важно сохранить и развивать собственную авиационную инфраструктуру. Мы заинтересованы в последовательном решении вопросов капитального ремонта аэропорта и создании условий для возвращения «Ижавиа» к полноценной работе. Рассчитываем на дальнейшее конструктивное взаимодействие с Росавиацией по этим направлениям», — прокомментировала итоги встречи Ольга Абрамова.