«Спасался от давления тенниса»
Владимир Осипов — о том, чем Рафаэль Надаль занимается вне корта
0:00
0:00
Можно ли совмещать любовь к тишине и покою с игровой зависимостью и азартом? Звезда тенниса Рафаэль Надаль доказал, что это вполне реально.
Давней страстью испанца, кроме тенниса, разумеется, была рыбалка. Как рассказывал сам спортсмен, за этим занятием он много лет спасался от давления тенниса. Надаль почти с наслаждением рассказывал журналистам, как выходит в море на катере, выключает телефон и забывает обо всем на свете. В детстве из-за рыбалки он даже пропустил тренировку перед серьезным турниром, после чего проиграл. С тех пор старался, чтобы хобби не мешало работе.
Но, как выяснилось, кроме рыбалки, у бывшего звездного теннисиста есть еще одна страсть: видеоигры. Его приятель, также теннисист Энди Маррей, заявил, что у Рафы даже зависимость. Когда он начинает играть, часто не может остановиться и сидит у приставки ночи напролет. Рафа играет в один из известных футбольных симуляторов. Маррей говорил, что Надаль заводится и очень не любит проигрывать. Так что азарт и эмоции, которые дают видеоигры, Надаль легко объединяет с покоем рыбалки.
Только вот заниматься любимыми хобби он часто не может себе позволить. Даже после завершения карьеры жена, двое детей и теннисная академия почти не оставляют Рафаэлю времени на любимые занятия. Он лишь изредка выбирается на рыбалку с сыном и с тоской признается в интервью, что хотел бы делать это чаще, хотя состояние Надаля составляет около $250 млн, а доход около $20 млн в год.