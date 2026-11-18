Но, как выяснилось, кроме рыбалки, у бывшего звездного теннисиста есть еще одна страсть: видеоигры. Его приятель, также теннисист Энди Маррей, заявил, что у Рафы даже зависимость. Когда он начинает играть, часто не может остановиться и сидит у приставки ночи напролет. Рафа играет в один из известных футбольных симуляторов. Маррей говорил, что Надаль заводится и очень не любит проигрывать. Так что азарт и эмоции, которые дают видеоигры, Надаль легко объединяет с покоем рыбалки.