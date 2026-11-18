Эксперта в области образования осудили на 1,5 года за хищение средств Росбиотеха
Симоновский райсуд Москвы приговорил главного редактора сетевого издания «Научно-образовательная политика» (НОП)» Евгения Сженова к полутора годам колонии за особо крупное мошенничество. По делу также проходили соучредители НОП Денис Журавлев и Март Лесюк-Прокопишин.
В конце марта 2026 года Евгений Сженов был задержан сотрудниками ФСБ, вскоре Басманный районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Официально о сути дела не сообщалось. По данным “Ъ”, уголовное дело связано с хищением средств Российского биотехнологического университета (Росбиотех). По некоторым данным, между вузом и НОП был заключен договор о продвижении образовательного учреждения на ресурсах сетевого издания.
На сайте «Росконгресса» указано, что Евгений Сженов был консультантом различных федеральных органов исполнительной власти в области управления образованием. Ранее в СМИ его называли ведущим экспертом Института образования НИУ ВШЭ.
«Это уголовное дело можно назвать делом о нарушении финансовой дисциплины, но никак не об умышленном и злонамеренном хищении. Исследованными в суде письменными доказательствами установлено, что команда Telegram-канала "Научно-образовательная политика" на протяжении длительного времени вела работу по медийному продвижению Росбиотеха и именно в интересах университета. Сотрудники университета, допрошенные в суде, подтвердили реальный положительный эффект этой работы. Более того, Евгений Сженов полностью возместил университету всю сумму, указанную в обвинении. Приговор будет обжалован в установленном порядке»,— заявила “Ъ” адвокат Евгения Сженова.