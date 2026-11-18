«Это уголовное дело можно назвать делом о нарушении финансовой дисциплины, но никак не об умышленном и злонамеренном хищении. Исследованными в суде письменными доказательствами установлено, что команда Telegram-канала "Научно-образовательная политика" на протяжении длительного времени вела работу по медийному продвижению Росбиотеха и именно в интересах университета. Сотрудники университета, допрошенные в суде, подтвердили реальный положительный эффект этой работы. Более того, Евгений Сженов полностью возместил университету всю сумму, указанную в обвинении. Приговор будет обжалован в установленном порядке»,— заявила “Ъ” адвокат Евгения Сженова.