Аляска стала последним штатом, где были объявлены результаты голосования, прошедшего еще 3 ноября. В результате демократы получили в Сенате 56 мест из 100, отвоевав у республиканцев 9 мест. Американские СМИ подчеркивают, что помимо Аляски, которая традиционно лучше голосует за республиканцев, Демократическая партия одержала победу в таких консервативных штатах, как Южная Каролина, Техас, Канзас и Миссисипи.