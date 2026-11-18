Демократическая партия США получила в Сенате 56 мест из 100
Поздно вечером 17 ноября на Аляске завершился подсчет голосов по итогам выборов в Сенат США. Об этом сообщает Associated Press. Победу с минимальным перевесом одержала кандидат от Демократической партии Мэри Пелтола. Она одолела действующего представителя штата в Сенате республиканца Дэна Салливана, который занимал этот пост два срока.
Аляска стала последним штатом, где были объявлены результаты голосования, прошедшего еще 3 ноября. В результате демократы получили в Сенате 56 мест из 100, отвоевав у республиканцев 9 мест. Американские СМИ подчеркивают, что помимо Аляски, которая традиционно лучше голосует за республиканцев, Демократическая партия одержала победу в таких консервативных штатах, как Южная Каролина, Техас, Канзас и Миссисипи.
На выборах губернатора Аляски также победил кандидат от Демократической партии Джонатан Крайс-Томкинс с 51% голосов. Действующий губернатор-республиканец Майк Данливи, отработавший на этом посту два срока, не мог идти на выборы из-за лимита сроков для губернаторов. Выдвинутая республиканцами Бернадетта Уилсон набрала лишь 27,9%.
В своем заявлении новый сенатор от Аляски Мэри Пелтола сказала, что избиратели ясно дали понять, что «статус-кво в Вашингтоне не работает на Аляске». Дэн Салливан и его представители пока никак не прокомментировали результаты выборов.