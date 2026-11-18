На торги выставлены одноэтажное нежилое здание площадью 51,4 кв. м и земельный участок площадью 200 кв. м. В этот раз объект будут продавать посредством публичного предложения в электронной форме: цена может снижаться до установленного порога. Предыдущее постановление об условиях приватизации от 23 сентября 2026 года признано утратившим силу.