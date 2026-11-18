В Ярославле повторно выставили на торги пивной павильон «Уралочка»
Мэрия Ярославля повторно выставила на продажу пивной павильон «Уралочка» во 2-м Норском переулке, 4. Начальная цена публичного предложения составляет 1,56 млн руб., минимальная — 781,8 тыс. руб., следует из постановления мэрии.
На торги выставлены одноэтажное нежилое здание площадью 51,4 кв. м и земельный участок площадью 200 кв. м. В этот раз объект будут продавать посредством публичного предложения в электронной форме: цена может снижаться до установленного порога. Предыдущее постановление об условиях приватизации от 23 сентября 2026 года признано утратившим силу.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в апреле 2026 года павильон уже выставляли на продажу за 2,5 млн руб. До этого власти пытались продать его за 3,1 млн руб., однако аукцион не состоялся. По данным 2ГИС, на тот момент в здании располагались магазин разливного пива и парикмахерская.