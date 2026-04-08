Пивная «Уралочка» в Ярославле уйдет с молотка

Мэрия Ярославля продаст на аукционе здание пивного павильона «Уралочка» площадью 51,4 кв. м в Дзержинском районе города. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Здание пивного павильона находится во 2-м Норском переулке, 4, напротив известной водонапорной башни. Вместе с ним продается земельный участок площадью 200 кв. м с категорией разрешенного использования «магазины».

Ранее пивную уже пытались продать за 3,1 млн руб., однако аукцион не состоялся. Сейчас начальная цена определена в 2,5 млн руб. По данным системы 2ГИС, в здании по указанному адресу сейчас располагаются магазин разливного пива и парикмахерская.

