Теперь библиотеки должны будут учитывать и законодательство об иностранных агентах, которое запрещает распространять созданные ими или при их участии материалы среди несовершеннолетних. Книги, авторами которых они указаны, должны быть промаркированы отметкой «18+» на обложке и дисклеймером на обложке, а выходные данные содержать информацию об их юридическом статусе. Кроме того, установлены ограничения по выкладке таких книг.