WSJ: производство ракет Patriot замедлилось из-за нехватки углеродной вискозы
Американские военные не получают необходимого количества противовоздушных ракет для ЗРК Patriot из-за нехватки углеродной вискозной ткани, используемой при производстве. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, при производстве наиболее современных модификаций Patriot используется вид продукции из углеродной вискозы, который поставляется с завода компании Park Aerospace в штате Канзас. Пентагон уже попросил компанию увеличить поставки.
Однако проблема заключается в том, что крупнейшим поставщиком углеродной вискозы для Park Aerospace является французская аэрокосмическая компания Ariane Group. Она продает американцам вискозу для дальнейшей обработки. В Ariane Group американцам дали понять, что резко увеличить поставки невозможно.
WSJ отмечает, что Park Aerospace уже принимает меры для создания новых линий производства углеродного вискозного полотна, выделив на это $5 млн. Однако выпуск первой продукции ожидается не ранее 2028 года, а на полную мощность линия заработает лишь в 2030 году. «Главная проблема в том, что никто не хочет ждать три с половиной года»,— отметил в интервью WSJ глава Park Aerospace Брайан Шор.