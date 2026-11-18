WSJ отмечает, что Park Aerospace уже принимает меры для создания новых линий производства углеродного вискозного полотна, выделив на это $5 млн. Однако выпуск первой продукции ожидается не ранее 2028 года, а на полную мощность линия заработает лишь в 2030 году. «Главная проблема в том, что никто не хочет ждать три с половиной года»,— отметил в интервью WSJ глава Park Aerospace Брайан Шор.