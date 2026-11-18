Представление было организовано в рамках проходящего в Шэньчжэне 33-го саммита АТЭС. Группу танцующих роботов возглавил гуманоид T800 в натуральную величину от компании EngineAI. Высота T800 составляет 1,73 м, вес — около 75 кг. Робот способен выполнять сложные динамичные движения. Это первый случай участия человекоподобных роботов в установлении мирового рекорда.