Танцующие китайские роботы попали в Книгу рекордов Гиннесса
Выступление 151 робота, исполняющего синхронный танец на улице в Шэньчжэне, занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Le Figaro. Официальный представитель Книги рекордов подтвердил количество участников, превысившее предыдущий рекорд — 110 роботов.
Представление было организовано в рамках проходящего в Шэньчжэне 33-го саммита АТЭС. Группу танцующих роботов возглавил гуманоид T800 в натуральную величину от компании EngineAI. Высота T800 составляет 1,73 м, вес — около 75 кг. Робот способен выполнять сложные динамичные движения. Это первый случай участия человекоподобных роботов в установлении мирового рекорда.
T800 предназначены для использования в самых разных отраслях, включая индустрию развлечений, выставки, интеллектуальное управление дорожным движением, коммерческие услуги, промышленное производство, научные исследования и образование.